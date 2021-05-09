أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

“موظف بالقصر يتزعم عصابة كوكايين”… “عراك في جماعة بسبب مليار”… “فضيحة جنسية تورط دركيا”… ” غالـي يوحـد الأحزاب”… “أعيان في مرمى تصفية الحسابات”… “الجيش الجزائري ينفذ اغتيالات بالمخيمات”… “دكتوراه فخرية بـ 2500 درهم”… “أندية وحكام يخرقون الحجر”… “تمرد صامت بالرجاء”… “رضيع في الثلاجة”… “محاولة اختطاف أستاذة”… سلسلات رمضانية حول مواضيع مختلفة من بينها : “حبشي… أوراق من ذاكرة معتقل”، “جرائم في زمن الحجر”،”أوراق حراك رحلة الموت” … وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المثيرة، تجدونها في عدد غد الاثنين من جريدة الصباح.