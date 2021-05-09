جامعة الأخوين تحول زيوت القلي إلى وقود حيوي

تعكف جامعة الأخوين حاليا، على تنفيذ مشروع متعدد التخصصات والأبعاد يهم تحويل زيوت القلي إلى وقود حيوي بإفران .

وذكر بلاغ لجامعة الأخوين ، أن هذه المبادرة الممولة من قبل مجلس جهة فاس- مكناس، ويقودها البروفيسور عبدالغني العسلي، تشهد تعبئة قوية من قبل سكان المدينة ، بينهم 200 طالبا وأستاذا من جامعة الأخوين ، مضيفا أنه يتم تجميع 300 لتر من زيون القلي المستعملة بمختلف نقاط التجميع بالمدينة .

وبعد ذلك، يضيف المصدر، يتم معالجة هذه الزيوت المستعملة بواسطة وحدة رائدة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي طورها أساتذة وطلاب جامعة الأخوين.

وتستفيد هذه الوحدة “المبتكرة والصديقة للبيئة” من معالجة المياه ، وهي آلية لاستخلاص “الميثانول” عن طريق التقطير والتسخين الشمسي والتحكم الآلي لمراقبة العمليات ليتم بعد ذلك تثمين وتحويل النفايات من قبيل غليسيرول ، إلى صابون.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ، فقد تم وضع خطة عمل لضمان استدامة هذا المشروع ا الجهوي .

وبحسب جامعة الأخوين ، فقد تم تجميع كل مخرجات هذا المشروع بهدف تشكيل منصة تعليمية للتربية على البيئة لفائدة التلاميذ والطلبة بمدينة إفران والجهة .

وفضلا عن ذلك، ومن أجل تحسيس سكان إفران وتشجيعهم على الانخراط في هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على مدينتهم ، قام الفريق المكلف بالمشروع بوضع رهن إشارة هؤلاء، أكياس وملصقات ، كما تم وضع أدوات للاتصال من بينها تطبيق معلوماتي لتبادل للتواصل مع الموردين الأساسيين لزيت القلي المستعمل.

ويشار إلى أن الوقود الحيوي المستخلص من زيوت القلي المستعملة ، هو وقود بديل يتم إنتاجه باستخدام منهجية مستدامة باستخدام مصدر متجدد كمادة أولية ، وأن هذا الوقود يتميز بمعدل منخفض لانبعاثات الغازات الدفينة

(ومع)