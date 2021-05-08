بورصة البيضاء على ارتفاع من 3 إلى 7 ماي الجاري

أنهت بورصة البيضاء تداولات الأسبوع من 3 إلى 7 ماي الجاري، في حيز إيجابي، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي ربح 1,70 في المئة (12.012,39 نقطة).

وحقق موروكو ستوك انديكس 20 الذي يعكس اداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، من جانبه تقدما بنسبة 1,74 في المئة/ 980,48 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه ماديكس وهو مؤشر مدمج يشمل الأسهم المتداولة على اساس مستمر، زيادة ب 1,74 في المئة محققا 9.769,44 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرت الدولية، حقق “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 2,02 في المئة، / 11.109,55 نقطة، فيما ربح مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” 1,79 في المئة/ 10.266,57 نقطة.

وفي المنحى ذاته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما ب 1,63 في المئة، محققا 912,42 نقطة.

وفي قائمة الارتفاعات، سجل قطاع “النقل” أفضل النتائج ، ب 7,06 في المئة، متبوعا ب”المعادن ” (+3,43 في المئة) ثم “الموزعين” ب(+3,04 في المئة).