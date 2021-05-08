الرياضة
كريستيانو يرد على منتقديه
رد كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس، على منتقديه، على صفحته الخاصة على «إنستغرام»، بنشر صورة وهو يتدرب، مبرزا عضلاته القوية. وتعرض رونالدو لانتقادات شديدة من قبل جماهير جوفنتوس ومتتبعي الدوري الإيطالي، إذ لاموه على النتائج السلبية الأخيرة للفريق، والتي كانت سببا في ضياع لقب الدوري لصالح إنتر ميلان، المتوج أخيرا. وتطرقتأكمل القراءة »
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