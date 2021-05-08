مجتمع
“ملتقى بلادي” توزع 4000 قفة رمضانية
نظمت جمعية ملتقى بلادي للمواطنة، مجموعة من البرامج التضامنية التي تهدف إلى التخفيف من أعباء التحمل العائلي، طيلة شهر الصيام، الذي يتزامن، هذه السنة، للمرة الثانية على التوالي، مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من جائحة “كوفيد 19”. في هذا السياق، وزعت الجمعية 4160 قفة رمضانية، تحتوي على مساعدات غذائية ضرورية،أكمل القراءة »
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