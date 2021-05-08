حوادث
طعن شرطي في شغب بالبيضاء
أحالت الشرطة القضائية التابعة للبرنوصي، أول أمس (الخميس)، ثمانية متهمين، ضمنهم قاصرون، على النيابة العامة، لتورطهم في أحداث شغب وتخريب وطعن شرطي. وأوقف المتهمون الثلاثاء الماضي، من قبل أمن منطقة سيدي البرنوصي بعد تورطهم في جرائم عدم الامتثال، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعمومية، وخرق إجراءاتأكمل القراءة »
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