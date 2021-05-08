وطنية
تعثر أوراش ملكية لتشييد الطرق
الوزير يفسخ عقود شركات واحتجاج على مافيا الرمال وضياع 500 مليار حاصر برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة، عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لعدم تدخله وحل مشاكل تعثر أوراش ملكية خاصة بتشييد الطرق، لفك العزلة عن أقاليم تعاني الفقر والتهميش. واحتج البرلمانيون على الوزير، في جلسة محاسبة الوزراءأكمل القراءة »
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