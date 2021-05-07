الرياضة
“دونور” ينافس القاهرة على نهائي الأبطال
تحسم الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في 15 ماي الجاري، في ملعبي نهائيي النسخة الحالية من عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكنفدرالية، في اجتماع بالعاصمة الرواندية كيغالي. ويتنافس ملعبا محمد الخامس بالبيضاء والقاهرة الدولي على احتضان المباراة، في سيناريو مكرر للنسخة الأخيرة التي جرت بالقاهرة بين الزمالك والأهلي، في حين استبعدت مصادرأكمل القراءة »
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