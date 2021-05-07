حوادث
حجز 20 كيلوغراما من “الكيف”
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي شيكر بإقليم اليوسفية، مطلع الأسبوع الجاري، من إيقاف متهم بحيازة وترويج المخدرات، وضبطت بحوزته 20 كيلوغراما من سنابل القنب الهندي «الكيف». وأفاد مصدر أمني أن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعلومات تفيد بأن المتهم يوجد في دوار «العبابسة» التابع للجماعة الترابية إيغود ويقوم بترويجأكمل القراءة »
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