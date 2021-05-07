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مجتمع

الماء والكلأ يشعلان الحرب بين سلاليين

منذ 15 ثانية
اعتداءات ״همجية״ وسرقات للمواشي وتخريب ممتلكات والأشراف يحتمون بوزير الداخلية بحلول فصل الربيع، تنشأ الصراعات وتنتعش الاعتداءات والتجاوزات، بين القبائل التي تعيش من الزراعة وتربية الماشية, إذ يتأجج الصراع على الحدود والخيرات٬ وفي هذا السياق، قالت مصادر “الصباح”، إن فلاحي قبيلة زاوية “بن صميم”، بإقليم أزرو٬ تعرضوا لاعتداء وصف بـأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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