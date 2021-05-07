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الرياضة

كورونا يؤجل تصفيات المونديال

منذ 12 ثانية
المنتخب لن يدخل المنافسات إلا في شتنبر وفرصة للجامعة لإنهاء البطولة في يوليوز فرض اضطراب المنافسات الناجم عن فيروس كورونا، على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والكنفدرالية الإفريقية للعبة تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، إلى شتنبر ومارس المقبلين. وأعلن الاتحاد الدولي رسميا، صباحأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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