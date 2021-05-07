حوادث
الحبس لمضرم النار في متاع والدته
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة حدث والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية إضرام النار عمدا والعنف في حق الأصول وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير. وتقدمت والدة المتهم أمام الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدركأكمل القراءة »
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