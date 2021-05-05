كورونا…371 حالة إصابة جديدة و402 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و402 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 5 ملايين و231 ألف و766 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و326 ألف و873 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 512 ألفا و656 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 499 ألفا و491 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9043 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (232)، ومراكش-آسفي (42)، والرباط-سلا-القنيطرة (25)، وسوس-ماسة (17)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16)، والعيون-الساقية الحمراء (14)، والداخلة-وادي الذهب (8)، والشرق (6)، وودرعة-تافيلالت (6)، وفاس-مكناس (4)، وبني ملال-اخنيفرة (1),.

وتتوزع الوفيات بين ثلاث حالات بجهة البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة العيون-الساقية الحمراء.