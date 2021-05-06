وطنية
“سي دي جي” للاحتياط يبسط مساطره
ألغى عددا من الوثائق والإجراءات لفائدة المرتفقين أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، عن تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بمؤسستيه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأشارت إدارة الصندوق إلى أنه تقرر إلغاء عدد من الوثائق والإجراءات، إذ أن زبناء ومستفيدي الصندوق الوطنيأكمل القراءة »
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