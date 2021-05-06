وطنية
طلبة يتنقلون في سيارة إسعاف
يعيش طلبة الجماعة الترابية إعزانن (بويفار) بإقليم الناظور، وضعا مزريا، بسبب حرمانهم من النقل الجامعي من قبل مجلس الجماعة. واضطر الطلبة المتحدرون من المنطقة إلى اللجوء إلى سيارة إسعاف وضعتها رهن إشارتهم جمعية الفريق المحلي لكرة القدم، للتنقل إلى الكلية متعددة التخصصات بسلوان، لمتابعة دراستهم الجامعية، وحضور الدروس والمحاضرات. واصطدمأكمل القراءة »
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