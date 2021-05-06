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وطنية

قرار الإغلاق الليلي كان سليما

منذ 39 ثانية
البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل"كوفيد 19" (أرشيف)
إبراهيمي قال إن المؤشرات مطمئنة وتوقع عودة السياحة والاستثمارات في يوليوز أكد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل”كوفيد 19″، أن إمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية واردة جدا مع نهاية رمضان، بعد تقييم البيانات والمعطيات بشأن الوضعية الوبائية في بلادنا. وقال، في اتصال مع “الصباح”: “ستعرف العديد من المجالات، خاصةأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية
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