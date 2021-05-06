الرياضة
مسلسل آسفي والسكتيوي يصل النهاية
اتفاق فسخ العقد بين الطرفين وكرمة يرفض الاستمرار وصلت العلاقة بين أولمبيك آسفي ومدربه عبد الهادي السكتيوي إلى نهايتها، بالاتفاق على إنهاء التعاقد بينهما. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب، مساء الأحد الماضي، تم خلاله إنهاء مرحلة السكتيوي، والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق فيأكمل القراءة »
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