حوادث
اعتقالات بمقهى للشيشة بالبئر الجديد
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد، التابع للقيادة للجهوية للجديدة الاثنين الماضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ستة أشخاص من بينهم مسير مقهى في حالة اعتقال، على خلفية ضبطهم داخل مقهى يدخنون الشيشة. وداهمت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز البئر الجديد، ليلة السبت الأخير، مقهى للشيشة بجماعةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.