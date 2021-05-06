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الرياضة

المنتخب النسوي يواجه مالي

منذ 10 ثواني
يخوض المنتخب الوطني النسوي مباراتين إعداديتين أمام نظيره المالي، نهاية ماي الجاري بالمغرب، استعدادا للاستحقاقات القارية والإقليمية المقبلة. وعلمت “الصباح” أن جامعة الكرة وافقت على خوض المنتخب الوطني السنوي المباراتين أمام نظيره المالي، بعد أن أعطى رينالد بيدروس، مدرب المنتخب، الضوء الأخضر لذلك، علما أنه خاض سلسلة من التجمعات الإعداديةأكمل القراءة »


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منذ 10 ثواني
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