حوادث
هولندا تطرد “دواعش” مغاربة
سحبت جنسية ستة منهم التحقوا بالتنظيمات الإرهابية ويشكلون خطرا على أمنها أعلنت السلطات الهولندية سحب جنسيتها من ستة مغاربة تشتبه في انضمامهم إلى منظمات إرهابية، وصنفت بعضهم ضمن قادة تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» الإرهابيين. وانتظرت السلطات الهولندية، قبل اتخاذ قرار سحب الجنسية عن المعنيين بالأمر، انتهاء درجات التقاضي في محاكمةأكمل القراءة »
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