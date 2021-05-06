الرياضة
منحة تثير جدلا بالوزارة
موظفون أبدوا استياءهم من الهبة ومشاريع رياضية معلقة أثارت الهبة الممنوحة من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، البالغة قيمتها 150 مليون سنتيم، لفائدة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، لبناء مر كب رياضي للطلبة، استياء الموظفين، بسبب مستحقاتهم العالقة. وعلمت “الصباح”، أن موظفين بالوزارة أبدوا استياءهم من الهبة المذكورة، بحكم أنأكمل القراءة »
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