حوادث
بدائل عقوبة السجن على ضوء مشروع القانون الجنائي
التعديلات المقترحة تستجيب لحاجة حقيقية في ظل الاكتظاظ المتزايد الذي تعرفه السجون المغربية إن السجن باعتباره وسيلة لتنفيذ العقوبة، يهدف إلى الوقاية والردع من جهة والإصلاح والتربية والادماج من جهة أخرى، فالعزلة التي يخضع لها السجين تجعله يرجع إلى نفسه ويتأمل في سلوكه الشاذ مما يجعله يندم ويخرج بعد ذلكأكمل القراءة »
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