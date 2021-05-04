الأولى
البيضاء “تنسحب” من “ليدك”
تقبل الجماعة الحضرية للبيضاء وشركة “ليدك” الفرنسية، المكلفة منذ 1997 بالتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، على مرحلة جديدة في علاقتهما التي تمتد لـ24 سنة، ومقرر أن تنتهي في أبريل 2027، وهي المدة المحددة في العقد. وعلى بعد ست سنوات، قررت الجماعة الحضرية، باعتبارها سلطة مفوضة، الانسحابأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.