حوادث
4 سنوات لمتهمين بإخفاء مسروق
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهمين والحكم عليهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية إخفاء شيء متحصل من جناية والمشاركة فيها. وورد في محضر الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي إسماعيل، أنها ضبطت سيارة كبيرة الحجم محملة بأسلاكأكمل القراءة »
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