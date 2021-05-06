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حوادث

حيازة كوكايين تطيح بمقدم شرطة

منذ 8 ثواني
أفادت مصادر عليمة، أن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، تمكنت مساء السبت الماضي، من إيقاف شخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة التراب الوطني بالحسيمة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة مخدر الكوكايين.وذكرت المصادر ذاتها، أنه في إطار الحملات التي شنتها السلطاتأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني
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