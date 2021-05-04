fbpx
مجتمع

مبردات تحترم البيئة في حملات تنشيطية

منذ 23 ثانية
أطلقت “إلكترو برينت” أخيرا مبردات ذكية، من الجيل الجديد، تحترم البيئة، تستعمل في حملات تنشيطية. وأولت الشركة في تصنيعها لهذه المبردات المتطورة، اهتماما كبيرا للبيئة وللشكل الجذاب، إذ تتيح حضورا قويا في الفضاءات الترويجية، وتساهم في حفظ المنتجات بشكل يحميها من أي مؤثرات خارجية. ويعتبر هذا الابتكار استثنائيا في الأسواق،أكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 23 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى