مجتمع
مبردات تحترم البيئة في حملات تنشيطية
أطلقت “إلكترو برينت” أخيرا مبردات ذكية، من الجيل الجديد، تحترم البيئة، تستعمل في حملات تنشيطية. وأولت الشركة في تصنيعها لهذه المبردات المتطورة، اهتماما كبيرا للبيئة وللشكل الجذاب، إذ تتيح حضورا قويا في الفضاءات الترويجية، وتساهم في حفظ المنتجات بشكل يحميها من أي مؤثرات خارجية. ويعتبر هذا الابتكار استثنائيا في الأسواق،أكمل القراءة »
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