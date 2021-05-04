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سيدي وعدود… غابة المخدرات
وجود مبحوث عنهم اختاروا المنطقة المتاخمة لأزمور لترويج الممنوعات إنجاز: أحمد سكاب (أزمور) منذ إيقاف الملقب بـ”الراية” أحد أشهر مروجي المخدرات بأزمور قبل سنتين، وإدانته بعشر سنوات سجنا، عندما نجحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للجديدة في شل حركته إثر نهج خطة محكمة استعانت بها أجهزة الدركأكمل القراءة »
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