حوادث
تزوير أختام الدولة للسطو على عقار
المتهم استغلها في صنع وثائق إدارية وسلمها لعدل بالناظور حرر له شهادات الملكية فضحت شكاية تقدم بها مالك عقار بالناظور إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، نشاط شبكة لها علاقات بالإدارات العمومية، تورطت في تزوير أختام وشهادات إدارية وإنجاز وثائق، دون احترام الضوابط والشروط القانونية، تستغل للسطو على عقاراتأكمل القراءة »
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