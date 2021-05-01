حوادث
الحبس لمتهم بالضرب المفضي إلى الموت
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وتعود وقائع القضية إلى 11 شتنبر من السنة الماضية، عندما تعرض الضحية المتحدر من منطقة “تاغزويتنتاسا” بالجماعة الترابية “تسافت” بإقليم الدريوش، للطعن بسلاح أبيض من قبل المتهمأكمل القراءة »
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