بوريطة يتباحث مع نظيره الكازاخستاني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم (الجمعة)، مباحثات هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان، مختار تلوبردي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، مؤكدين على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرين رحبا بقرار جمهورية كازاخستان فتح سفارة مقيمة بالرباط وتعيين أول سفير كازاخستاني مقيم بالمغرب، مما سيعطي بلا شك زخما جديدا لدينامية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أنه بعد أن سجل الوزيران الإمكانات الهائلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، اتفقا على تنظيم مشاورات سياسية على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، مشيرا إلى أن تلوبردي استجاب لدعوة بوريطة للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.

ولفت المصدر إلى أن بوريطة وتلوبردي تطرقا أيضا إلى إمكانيات التعاون في مكافحة كوفيد-19 وتبادل الخبرات في ما يتعلق بمختلف التدابير التي اتخذها البلدان في مجال التعافي بعد الجائحة، مضيفا في هذا السياق، أن بوريطة هنأ نظيره الكازاخستاني بإطلاق اللقاح الكازاخستاني (قازفاك).