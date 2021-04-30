أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد يومي (السبت) و(الأحد) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد يومي (السبت) و(الأحد)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “حواجز مسلحة لأباطرة المخدرات” و”بيدوفيل قتل ابنه ودفنه بمطمورة”، ثم ملف بعنوان “القفة…الشعب يريد”، وأيضا ربورتاج بعنوان “أمهات عازبات…حرب العائلة والجائحة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “بلا حدود…الحبس النافذ والإغلاق”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الرجاء مهدد بخسارة نجومه”.