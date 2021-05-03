وطنية
تعويض المصابين بكورونا!
شملت سجالات العيد الأممي للشغل تعويضا للمصابين بكورونا في قطاع الوظيفة العمومية، إذ طالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية من التعاضديات تخصيص تعويضات مالية عن المرض والاستشفاء وإحداث فصل خاص بمنحة استثنائية لفائدة الموظفين وذويهم ضحايا الفيروس المستجد والذين تعرضوا للعدوى وخضعوا للعناية الطبية. واستعجلت النقابة تسجيل موظفات وموظفي الجماعاتأكمل القراءة »
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