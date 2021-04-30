وطنية
عامل الصويرة يواصل مقاطعة المجلس الإقليمي
واصل عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، مقاطعته لدورات المجلس الإقليمي، إذ لم يحضر الجلسة المنعقدة، أول أمس (الأربعاء)، والتي تم تأجيلها، الثلاثاء الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وناب عن عامل الإقليم، الكاتب العام للعمالة. وكشفت مصادر مطلعة أن عامل الإقليم اتخذ، منذ مدة، مسافة بينه وبين رئيس المجلس الإقليمي، بسببأكمل القراءة »
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