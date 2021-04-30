وطنية
نقابات تندد بأساليب الضغط والابتزاز وتحمل رئيس الحكومة مسؤولية حماية إرادة الموظفين
تلقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نداءات نقابية تندد باتساع دائرة أساليب الضغط والابتزاز، وتحمله مسؤولية حماية إرادة الموظفين في معترك حروب اللجان المتساوية الأعضاء في القطاعات الحكومية، بدأتها نقابات محمية من قطاع الشباب والرياضة. وطالبت نقابات بإلزام كل المسؤولين الإداريين إقليميا وجهويا ومركزيا بحيادية الإدارة واحترام الحريات النقابية، والكفأكمل القراءة »
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