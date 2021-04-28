كورونا…493 حالة إصابة جديدة و552 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و552 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و914 آلاف و145 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و245 ألفا و154 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 510 آلاف و465 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 496 ألفا و583 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9015 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء – سطات (356)، وطنجة تطوان الحسيمة (24)، والرباط سلا القنيطرة (22)، وجهة سوس ماسة (21)، وجهتا العيون الساقية الحمراء والشرق (17) ومراكش آسفي (15)، وجهة الداخلة وادي الذهب (7)، وكلميم واد نون (6)، وجهة بني ملال خنيفرة (5)، وفاس مكناس (حالتان)، وجهة درعة تافيلالت (حالة واحدة).

كما تتوزع الوفيات على عشر حالات سجلت بجهات البيضاء- السطات، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء والشرق، ومراكش آسفي.