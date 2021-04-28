أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الخميس) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الخميس)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “مدير بنك زور أختام كولونيل” و”مجازر سرية للحوم الكلاب والحمير”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن موضوعا بعنوان “مرضى القرحة ممنوعون من الصيام”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “معمرون تحت القبة” و”أسرار ملياردير بارون كوكايين” و”حادة أوعكي…المرأة الفولاذية” و”الشاذلي…حقيقة المراجعة الفكرية”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “الحبس للكتائب الإلكترونية الانتخابية”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “كورونا يواصل التوغل بالوداد”.