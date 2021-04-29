الأولى
مجـازر سريـة للحـوم الكـلاب والحميـر
انتفض عبد السلام اللبار، رئيس فريق الاستقلال بمجلس المستشارين، متهما كبار المسؤولين بعدم أخذ الأمور بجدية لمحاربة “الذبيحة السرية”، التي تتم في غفلة عن المراقبين، بمنح المغاربة لحوم حيوانات رفض ذكر اسمها احتراما للصائمين، فردد البرلمانيون بأنه يعني “الكلاب والحمير”. وانتقد القيادي الاستقلالي، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمسأكمل القراءة »
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