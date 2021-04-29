وطنية
تصريحات العثماني تغضب المعارضة
استبق سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة، تشريعيات 2021، المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل، في حال تم التحكم في الوضعية الوبائية بواسطة التلقيح، ومنح حزبه الرتبة الأولى وقيادة الحكومة المقبلة لولاية ثالثة. وسيثير تصريح العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، الكثير من اللغط والغضب، رغم أنه كان يتحدث بصفتهأكمل القراءة »
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