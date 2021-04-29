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الداخلية تفشل مخططا انتخابيا لـ”بيجيدي”

منذ 14 ثانية
رفضت ترسيم العمال المياومين والوزير بوطيب يكشف أسراره الخفية قطع نورد الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية الطريق على بعض الفرق البرلمانية، أبرزها فريق العدالة والتنمية، التي سعت جاهدة “للركوب” انتخابيا على ملف العمال المياومين بالجماعات الترابية، وطرحت مطلب ترسيمهم على بعد شهور قليلة من الانتخابات. وقطع بوطيب الذي حلأكمل القراءة »


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منذ 14 ثانية
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