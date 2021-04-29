الرياضة
الأسود في مواجهة رونار
المنتخب بالمجوعة الثالثة إلى جانب السعودية وعموتة يبحث عن لقب جديد سيكون الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، وجها لوجه أمام هيرفي رونار، الناخب الوطني السابق والحالي للمنتخب السعودي، بعدما أوقعت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر 2021، المنتخب في المجموعة الثالثة، أول أمس (الثلاثاء) بدار الأوبرا بالدوحة. وسيتبارى المنتخبأكمل القراءة »
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