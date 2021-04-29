الرياضة
رسالة رياضية: أخلاقيات “الفيفا”
أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من أجل المال، بإمكانه أن يدوس على المبادئ، وأن يخالف قوانينه، التي يستعملها ضد منتقديه من الأندية والاتحادات الوطنية والقارية، وأن يفرض سطوته على المؤسسات المستضعفة في كرة القدم. وقدم جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذه الصورة خلال انتخابات الكنفدرالية الإفريقية بالمعمورةأكمل القراءة »
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