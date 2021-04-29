fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: أخلاقيات “الفيفا”

منذ 23 ثانية
أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه من أجل المال، بإمكانه أن يدوس على المبادئ، وأن يخالف قوانينه، التي يستعملها ضد منتقديه من الأندية والاتحادات الوطنية والقارية، وأن يفرض سطوته على المؤسسات المستضعفة في كرة القدم. وقدم جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذه الصورة خلال انتخابات الكنفدرالية الإفريقية بالمعمورةأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 23 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى