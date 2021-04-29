fbpx
اذاعة وتلفزيون

سلطان يدخل عالم التجارة

منذ 18 ثانية
 دخل المغني بدر سلطان، بدوره، مجال التجارة، وأعلن اقتحامه عالم الاستثمار في الأزياء والملابس الجاهزة. ونشر سلطان صورة له على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، أظهر فيها اسم علامته التجارية الخاصة بالملابس الجاهزة، واكتفى بكتابة “قريبا”، في إطار تشويق جمهوره ومتابعيه. وينتظر أن يعلن سلطان عن تفاصيل أخرى تخص خطوتهأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى