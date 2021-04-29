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سلطان يدخل عالم التجارة
دخل المغني بدر سلطان، بدوره، مجال التجارة، وأعلن اقتحامه عالم الاستثمار في الأزياء والملابس الجاهزة. ونشر سلطان صورة له على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، أظهر فيها اسم علامته التجارية الخاصة بالملابس الجاهزة، واكتفى بكتابة “قريبا”، في إطار تشويق جمهوره ومتابعيه. وينتظر أن يعلن سلطان عن تفاصيل أخرى تخص خطوتهأكمل القراءة »
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