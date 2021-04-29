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بانوراما

طرق الاحتفاظ بالزيتون

منذ 15 ثانية
يعد الزيتون بألوانه المتنوعة، مثل اللون الأخضر والأسود من المواد الغذائية، التي يعتمد عليها لتحضير الكثير من الأطباق المغربية، والتي تستهلك بنسب كبيرة خلال رمضان. ومن أجل الاحتفاظ بالزيتون، ينصح باتباع خطوات محددة، أهمها غسل حباته بماء بارد جيدا للتخلص من الأوساخ والمبيدات الحشرية الضارة، واستخدام السكين لعمل خطين علىأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية
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