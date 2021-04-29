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الرياضة

تأجيل الكأس العربية يضع الرجاء في ورطة

منذ 17 ثانية
لاعبون ينتظرون منح التوقيع لتجديد عقودهم المنتهية والمكتب يبحث عن السيولة وضع تأجيل نهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة، مكتب الرجاء الرياضي في ورطة، خاصة أنه كان يعول على منحته المغرية، من أجل تأدية منح توقيع لاعبيه، خاصة الذين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الرياضي الجاري، بغية تجديدها لمواسم إضافية. وكانأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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