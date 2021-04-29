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لقجع يرفع سيف القضاء في وجه الرؤساء
أصبح من حقه تحريك المتابعة القضائية وتصدى لتملك الأندية بمنع إقراضها بات من حق فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحريك المتابعة القضائية، في حق رؤساء الأندية والعصب الجهوية، في حال تعلق الأمر باختلالات مالية، أو تدبيرية. وأدرجت الجامعة تعديلا ضمن أنظمتها العامة يعطيها الحق في المراقبة القضائيةأكمل القراءة »
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