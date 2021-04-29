وطنية
صابر على رأس لائحة الأحرار بآسفي
حسم حزب التجمع الوطني للأحرار في مرشحيه للانتخابات المقبلة، إذ تمت تزكية رشيد صابر، رئيس جماعة «لبخاتي»، والمحامي بهيأة البيضاء، وكيلا للائحة «الحمامة» للانتخابات التشريعية. وفتحت قيادات مركزية بحزب أخنوش قنوات الاتصال برشيد صابر، وعقدت معه عدة جلسات بالرباط والبيضاء، توجت بالتحاقه بالحزب، إذ يراهن عليه للفوز بمقعد بدائرة آسفيأكمل القراءة »
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