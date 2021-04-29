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حوادث

الإطاحة بمروجي مخدرات بأزيلال 

منذ 25 ثانية
عناصر الدرك باغتت المشتبه فيهما في سد قضائي بعد التوصل بمعلومات حول أنشطتهما أطاحت عناصر الدرك الملكي بأزيلال، أخيرا، بمشتبهين فيهما بالاتجار في المخدرات، بعد نصب كمين لهما بمنطقة «أغبالوا»، على مشارف أزيلال. وحسب مصادر «الصباح»، تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة للاستماع إليهما،أكمل القراءة »


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منذ 25 ثانية
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