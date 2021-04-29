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مجتمع

مقبرة سيدي عياد بمكناس تشكو الإهمال

منذ 22 ثانية
تعاني مقبرة سيدي عياد بحي الزيتون بمكناس بسبب الإهمال والتهميش، إذ غزتها الأعشاب العشوائية و الحشائش اليابسة والأشواك الكثيفة التي تكاد تغطي القبور، ما حولها إلى مطرح للنفايات ومأوى للزواحف و الكلاب الضالة، ومرتع للمنحرفين والمشردين، الذين يتخذون منها ملاذا آمنا للتخطيط لاقتراف مختلف أنشطتهم الإجرامية. وأمام هذا الصمت المقلقأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية
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