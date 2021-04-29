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مجتمع

مطالب بإشراك القطاع الخاص في ورش المنظومة الصحية

منذ 23 ثانية
دعت النقابة الوطنية للطب العام، الحكومة ووزارة الصحة، إلى إشراك ممثلي القطاع الطبي الخاص في كافة مراحل التفكير والتدبير لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن عرضا صحيا ملائما كما وجودة، ويضمن ممارسة طبية سليمة ومهنية في القطاعين العام والخاص، بدءا بتحسين ظروف عمل الأطقم الطبية والصحية، والبيئة التشريعية والاجتماعيةأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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