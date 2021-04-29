مجتمع
مطالبة بالزيادة في “كوطا” الرخويات بالشرق
طالب أعضاء في غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، ممثلي قطاع الصيد التقليدي لمنطقة الناظور والدريوش والسعيدية، الكاتبة العامة بوزارة الصيد البحري بالتدخل، للسماح لقوارب الصيد التقليدي، بالاستفادة من حصة الأخطبوط، والزيادة في كوطا هذه النوع من الرخويات. وقال المعنيون بالأمر، إن الكوطا المخصصة لصيد الأخطبوط للقوارب، بالنسبة إلى الجهة الشرقيةأكمل القراءة »
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